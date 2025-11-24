В Дагестане завели дело после смерти ребенка от отравления угарным газом

Причиной стала неисправность газового водонагревателя

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

"Кизилюртовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 24 ноября малолетний, находясь в ванной комнате своего дома, отравился угарным газом. Причиной стала неисправность газового водонагревателя, который не был подключен к дымоходу для отвода продуктов сгорания. В результате неосторожного обращения с газовым оборудованием наступила смерть ребенка.

Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.