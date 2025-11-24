Приговор экс-замглавы Ненецкого АО оставили в силе

Андрея Блощинского осудили на девять лет за взятку

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор в отношении бывшего заместителя губернатора региона Андрея Блощинского, осужденного на девять лет колонии строгого режима за взятку. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, изучив материалы уголовного дела и доводы кассационных жалоб, заслушав выступления сторон, пришла к выводу о законности приговора и апелляционного определения. Судебные решения оставлены без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения", - сказано в сообщении. В кассационных жалобах осужденный и его защитники оспаривали состоявшиеся судебные решения.

Нарьян-Марский городской суд 19 июля 2024 года вынес обвинительный приговор в отношении Блощинского по факту преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В суде первой инстанции установлено, что с мая 2022 года по март 2023 Блощинский поручил заместителю руководителя аппарата администрации округа Андрею Демченко найти человека, который согласится перечислять ему 10% от суммы заключаемых от имени НАО контрактов в сфере медицинского обслуживания. Заместитель губернатора получил 3 млн рублей. Всего он намеревался получить в качестве взятки 4,4 млн, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил Блощинскому девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в пятикратном размере взятки - 22,2 млн рублей, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет. Демченко ввиду активного сотрудничества с правоохранительными органами, признательной позиции был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.