В Барнауле в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу приближающемуся транспортному средству

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на одной из улиц Барнаула. Пострадали пять человек, сообщила журналистам помощник прокурора Мария Антошкина.

"Предварительно установлено, что в Барнауле произошло столкновение транспортных средств. В настоящее время за медицинской помощью обратились 5 граждан", - сказала она.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что водитель, мужчина 1959 года рождения, управляя легковым автомобилем, нарушил очередность проезда, а именно не уступил дорогу приближающемуся транспортному средству. В результате этого допустил столкновение с маршрутным автобусом.

"По поручению Антона Германа (прокурор Алтайского края - прим. ТАСС) проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию", - добавили в региональной прокуратуре.