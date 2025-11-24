Суд взыскал в пользу РФ Туапсинский коммерческий порт и его предприятие

Аналогичное решение принято по Темрюкскому морскому перегрузочному терминалу

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края признал ничтожными несколько сделок по ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие "Туапсинский морской коммерческий порт", Темрюкскому морскому перегрузочному терминалу и ООО "Дар фрут", взыскав все портовые мощности в доход РФ, а также ряд объектов недвижимости ООО "Дар фрут", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахлар Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт". Признать недействительной ничтожной сделкой договор подписки на акции от 26 декабря 2014 между Новрузовым Шахлар Новруз Оглы и компанией с ограниченной ответственностью "Вониксель лимитед". Применить последствия недействительности ничтожной сделки, взыскать в доход Российской федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", - огласила судья.

Аналогичное решение принято в отношении ООО "Предприятие "Туапсинский морской коммерческий порт", а также в пользу государства взыскан Темрюкский морской перегрузочный терминал и объекты недвижимости ООО "Дар фрут".

Решение суда приведено к немедленному исполнению. Также с Олега Басина и Новрузова Шахлар Новруз Оглы взыскано по 75 тыс. рублей пошлины, с "Вониксель Лимитед" и Натальи Слесоревой - по 25 тыс. рублей, с ООО "Дар фрут" - 100 тыс. рублей пошлины.

Согласно доводам Генпрокуратуры РФ, компании относятся к объектам стратегического значения для РФ, группой лиц были созданы условия для занятия доминирующего положения на данном рынке, активы оказались в управлении иностранных организаций, зарегистрированных на территории недружественных стран, осуществлялась контрабанда.

Ответчики данные доводы пытались оспорить, аргументируя, что на момент заключения договоров в российском законодательстве не применялось специальных экономических мер относительно инвесторов и хозяйствующих субъектов, имеющих юридическое отношение к недружественным странам, настаивали на том, что учредителями и бенефициарами компаний с иностранным капиталом являлись граждане РФ, то есть сделки фактически осуществлялись между российскими гражданами, утверждали, что за время работы компаний каких-либо переводов за рубеж, включая выплату дивидендов не осуществлялась, настаивали на истечении срока исковой давности с момента заключения договоров, утверждали, что портовые мощности в Темрюкском районе Кубани изношены и давно выведены из эксплуатации.

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в суде разъяснил, что одним из директоров одной из компаний, участвовавших в сделке, является иностранный гражданин. Согласно российскому законодательству, оператор морского терминала - ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" является стратегическим обществом, что подтверждено материалами Росморречфлота и администрацией морского порта Туапсе. Все объекты действовали единым комплексом. Так, ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" предоставлял в аренду всю инфраструктуру ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Также ООО "Дар фрут" приобретало портовую инфраструктуру ООО "Темрюкский перегрузочный комплекс "Диан", включая причалы, склады, подъездные железнодорожные пути.

"По поводу перевалочного комплекса мы полагаем, что на его базе и на базе ООО "Дар фрут" собирались реализовать аналогичную бизнес-модель, как и в Туапсе. У ООО "Дар фрут" есть в собственности объекты, которые находятся в Темрюке, они их также будут сдавать в аренду Темрюкскому перевалочному комплексу, и мы это видим по счетам, что идут оплаты за это имущество. По счетам перевалочного комплекса мы видели перевод за предоставление обществу проектной документации на организацию огромного зернового терминала, который хотели создать в будущем", - резюмировал представитель ФАС России.

Суть спора

Изначально Генпрокуратура через суд добивалась признания недействительной сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" и намерено взыскать имущество в доход Российской Федерации. Аналогичные требования касательно ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Ответчиками являлись Шахлар Новруз оглы Новрузов, Олег Басин и компания с ограниченной ответственностью Vonixel Limited BVI (Британские Виргинские острова). Затем исковые требования были расширены, увеличен список ответчиков. В сентябре Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на все имущество компаний "Туапсинский морской коммерческий порт" и "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", которые связаны с фигурантом дела о хищении 919 млн рублей Шахларом Новрузовым.

Ранее представители Генпрокуратуры заявляли в суде, что владельцы компаний занимаются контрабандой пищевой продукции и продают ее на контролируемых ими же овощных базах и рынках. Активы, которые взыскивали в доход государства, оцениваются в 1 млрд рублей.

Новрузова арестовали в начале сентября после обвинения в попытке хищения чужого имущества на общую сумму 919 млн руб. Следователи УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Новрузов подавал апелляционную жалобу о смягчении меры пресечения, но суд оставил ее без удовлетворения.