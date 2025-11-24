Мособлсуд утвердил лишение родительских прав россиянки, оставившей новорожденную в Турции

В судебном заседании приняли участие представители ответчика, сама обвиняемая не явилась

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский областной суд отклонил жалобу Екатерины Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в аэропорту в Турции, на решение лишить ее родительских прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский областной суд 24 ноября 2025 года оставил решение Павлово-Посадского суда без изменений, оно вступило в законную силу. В судебном заседании приняли участие представители ответчика, сама Бурнашкина не явилась", - сказали в пресс-службе.

Бурнашкина была задержана 13 октября 2024 года в Турции. Там она родила ребенка на территории аэропорта Антальи, оставила его в одном из помещений и собиралась улететь в Россию. В феврале уголовный суд Антальи приговорил ее к 15 годам заключения. Защита россиянки подала апелляцию, после чего в июле суд освободил ее из-под стражи. В подмосковной Электростали в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).

Ребенок в настоящее время находится в гостевой приемной семье в Подмосковье.