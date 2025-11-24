Чекалиным отказали в возврате уголовного дела в прокуратуру

На блогеров завели уголовное дело о выводе денежных средств за рубеж

Валерия Чекалина (вторая слева) и Артем Чекалин (справа) © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства защиты и не вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных для устранения нарушения территориальной подследственности. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

"Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства о возвращении дела в прокуратуру", - заявил собеседник агентства.

Чекалины обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Установлено, что с сентября 2021 года по февраль 2022-го Чекалины и Роман Вишняк вместе с соучастниками в составе организованной группы при продаже через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.