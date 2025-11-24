Чекалиным продлили срок домашнего ареста

Мера пресечения назначена на полгода

Редакция сайта ТАСС

Артем Чекалин (справа) и Валерия Чекалина (вторая слева) © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста блогерам Валерии и Артему Чекалиным в рамках уголовного дела о выводе денежных средств за рубеж. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена на полгода обоим обвиняемым", - заявил собеседник агентства.

Чекалины обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Установлено, что с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалины вместе с соучастниками в составе организованной группы при продаже через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более чем 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.