В Москве опечатали предприятие общественного питания после 17 случаев отравления

Специалисты отобрали пробы продукции, сырья, смывов, а также клинического материала от заболевших, контактных сотрудников, связанных с производством и раздачей пищевой продукции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Предприятие общественного питания, поставлявшее свою продукцию в Центральный университет в Москве, опечатано после 17 случаев отравления. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит эпидемиологическое расследование 17 случаев кишечной инфекции неясной этиологии среди участников IT-соревнований в "Центральном университете" на улице Гашека, д. 7. <...> По результатам первичного факторного опроса заболевших было установлено, что все они употребляли на обед продукцию ООО "Социальный комфорт", которую раздавали в виде ланч-боксов во время проведения соревнований. <...> Предприятие общественного питания ООО "Социальный комфорт" опечатано, проводится эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты отобрали пробы продукции, сырья, смывов, а также клинического материала от заболевших, контактных сотрудников, связанных с производством и раздачей пищевой продукции.

Ранее несколько студентов были госпитализированы в инфекционные больницы в Москве с пищевым отравлением, которое возникло во время олимпиады в одном из учебных учреждений.