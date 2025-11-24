Главреда газеты "Молодежь Дагестана" арестовали по обвинению в мошенничестве

Его заключили под стражу до 20 января

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Суд Махачкалы принял решение об аресте главного редактора газеты "Молодежь Дагестана" Магомеда Магомедова. Он заключен под стражу до 20 января, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

"Кировский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщила Мамаева.

В отношении Магомедова ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

По данным следствия, Магомедов, занимая пост генерального директора ГАУ РД "РИА "Дагестан", незаконно издавал приказы о приеме на работу лиц, которые фактически не работали. В течение нескольких лет подозреваемый перечислял бюджетные средства на банковские счета этих лиц, похищая деньги.

Также Магомедовым заключались фиктивные договоры на выполнение работ, что повлекло за собой хищение бюджетных средств. "РИА "Дагестан" причинен особо крупный ущерб.