В Белгородской области из-за удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель

Мужчине оказали необходимую медпомощь

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, ранен водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Валуйском округе на участке автодороги Казинка - Михайловка FPV-дрон атаковал "Газель". Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица и рук самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно.

В Грайворонском округе в городе Грайвороне FPV-дрон атаковал частное домовладение - выбиты окна, посечен забор и повреждены три легковых автомобиля. В результате удара еще одного дрона огнем поврежден коммерческий объект. "В селе Доброе от удара беспилотника загорелись кровля гаража и легковой автомобиль - пожарным расчетом очаги возгорания ликвидированы. В селе Дорогощь при детонации FPV-дрона выбиты окна гаража. В селе Глотово в результате атаки беспилотника повреждены кровля частного дома и надворные постройки", - проинформировали в оперштабе.

В Белгородском округе в поселке Малиновка от детонации дрона повреждена кровля нежилого домовладения, в поселке Октябрьский вследствие атаки FPV-дрона повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты. В Борисовском округе в селе Зозули дрон сдетонировал возле частного домовладения - повреждены фасад и остекление, в Волоконовском округе в хуторе Бочанка FPV-дрон ударил по припаркованному грузовому автомобилю - транспортное средство повреждено. "В Шебекинском округе в городе Шебекине с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждены четыре легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется", - добавили в оперштабе.