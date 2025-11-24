Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве

Следователи заочно обвинили его в махинациях с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова

Редакция сайта ТАСС

Андрей Разин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи ГУ МВД России по Москве заочно обвинили продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Разин объявлен в межгосударственный розыск.

"В отношении Разина Андрея Александровича заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в документах.

Вместе с тем в базе МВД также значится, что Разин объявлен в розыск по статье УК. По какой именно статье, там не уточняется.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила ТАСС эту информацию. По ее словам, уголовное дело в отношении Разина было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые "должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен". Вдова поэта Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей стороной.

Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений группы "Ласковый май".