Журналистку Лученко заочно арестовали по делу о фейках об армии

Она находится в международном розыске

Редакция сайта ТАСС

Ксения Лученко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Черемушкинского суда Москвы вынесено постановление об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лученко", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемая объявлена в международный розыск.

Следственный комитет 29 сентября возбудил уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ в отношении Лученко. По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Эта информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

Лученко находится за пределами России.