В Одессе после взрывов остановился электротранспорт

Трамваи и троллейбусы временно не курсируют по маршрутам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Трамваи и троллейбусы перестали ходить в Одессе на юге Украины, где произошли взрывы. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Одессгорэлектротранс".

В Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) предприятие предупредило пассажиров, что трамваи и троллейбусы временно не курсируют по маршрутам. При этом не уточняется, когда движение возобновится.

Вечером 24 ноября в Одессе произошло два взрыва. После этого город был частично обесточен, также возник пожар. По данным СМИ, повреждена ТЭЦ.