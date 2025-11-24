На юго-западе Москвы горело производственное здание

К тушению пожара привлекали 31 человека и 9 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Производственное здание горело на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

В ведомстве уточнили, что в столичное ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре по адресу ул. Наметкина, д. 10А, стр. 1. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения зафиксировали возгорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания.

На месте работал 31 человек, были задействованы 9 единиц техники.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположены помещения хлебокомбината.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар в помещении хлебокомбината на юго-западе столицы потушили.

В новость внесены изменения (22:53 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.