На юго-западе Москвы горело производственное здание
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Производственное здание горело на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
В ведомстве уточнили, что в столичное ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре по адресу ул. Наметкина, д. 10А, стр. 1. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения зафиксировали возгорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания.
На месте работал 31 человек, были задействованы 9 единиц техники.
Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположены помещения хлебокомбината.
Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар в помещении хлебокомбината на юго-западе столицы потушили.
В новость внесены изменения (22:53 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.