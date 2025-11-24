В Краснодарском крае у поселка Мирный локализовали лесной пожар на 22,5 га

Проводится комплекс мер по ликвидации возгорания

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар у поселка Мирный Краснодарского края локализован на площади порядка 22,5 га, сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

Ранее 24 ноября лесопожарный центр сообщал, что пожар зафиксирован в Афипском лесничестве на территории Смоленского участкового лесничества на примерной площади 1 га.

"Лесной пожар в районе населенного пункта Мирный локализован. В 22:00 [мск] работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 22,5 га. На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара", - говорится в сообщении.