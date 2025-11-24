В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Наземный общественный транспорт прекращал движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Севастополе второй раз за полтора часа, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - писал он в своем Telegram-канале в 22:23 мск. В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщали, что морской и наземный общественный транспорт прекращал движение. Развожаев уточнял, что в Севастополе военные отражали атаку ВСУ, работала ПВО. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

В 21:03 мск Развожаев также сообщал об объявлении воздушной тревоги, она продлилась до 21:43.

Позже Михаил Развожаев в Telegram-канале написал, что сигнал воздушной тревоги отменили в Севастополе. В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также сообщили, что общественный транспорт возобновляет движение.

В новость внесены изменения (23:13 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги и возобновлении работы общественного транспорта.