В Сочи разыскивают троих подозреваемых в разбойном нападении в Абхазии

Подозреваемых объявят в международный розыск по каналам Интерпола

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. В федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии, сообщается на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщается, что уголовное дело по признакам п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) в отношении троих россиян возрастом 25, 42 и 45 лет на территории Абхазии возбуждено в отношении неустановленных лиц. Разбой на общую сумму 1,975 млн рублей совершался с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета используемого в качестве оружия.

"В ходе расследования уголовного дела установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кварчия Кана Валерьевича, Какалия Эшсоу Ивановича, Думаа Хына Владимировича, которые объявлены в федеральный розыск, о чем в соответствии с соглашениями между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, регулирующими вопросы правовой помощи по уголовным делам, по каналам межгосударственного взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности уведомлены компетентные органы Республики Абхазия", - говорится в публикации полиции.

Уточняется, что подозреваемые будут объявлены в международный розыск по каналам Интерпола.