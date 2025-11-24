На севере Москвы несколько машин повреждены из-за возгорания в одной из них

Инцидент произошел на парковке в Старокоптевском переулке

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Машина загорелась в результате замыкания на парковке в Старокоптевском переулке на севере Москвы, потом огонь распространился на рядом стоящие транспортные средства. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"Инцидент произошел на парковке в Старокоптевском переулке. В результате замыкания в автомобиле начался пожар, огонь перешел на рядом стоящие транспортные средства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, количество сгоревших машин и площадь пожара устанавливаются. "Пострадавших, предварительно, нет", - добавил источник.