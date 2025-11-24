В Новороссийске из-за атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Пострадавших в происшествии нет

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Многоквартирный дом поврежден в Новороссийске из-за атаки БПЛА ВСУ. Пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Ранее в городе объявляли угрозу атаки БПЛА.

В сообщении уточняется, что при атаке беспилотников получил повреждения многоэтажный дом. По предварительной информации, повредилась угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. Никто не пострадал. Осколки посекли стоящие рядом машины.

Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы, уточнили власти.