В Новороссийске из-за атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
20:47
обновлено 21:06
КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Многоквартирный дом поврежден в Новороссийске из-за атаки БПЛА ВСУ. Пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Ранее в городе объявляли угрозу атаки БПЛА.
В сообщении уточняется, что при атаке беспилотников получил повреждения многоэтажный дом. По предварительной информации, повредилась угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. Никто не пострадал. Осколки посекли стоящие рядом машины.
Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы, уточнили власти.