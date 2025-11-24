Idnes: в Чехии мужчине дали условный срок за поддержку действий РФ на Украине

ПРАГА, 24 ноября. /ТАСС/. Районный суд города Пардубице (Восточная Чехия) приговорил бывшего главу регионального отделения Партии зеленых Павла Крживку к шести месяцам условного заключения с двухлетним испытательным сроком за поддержку действий РФ на Украине. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Крживка весной 2024 года гулял по центру Пардубице в толстовке с символом "Z", надписью "За победу" и нашивкой изображения российского флага на рукаве. Фотографии были выложены в интернет и опубликованы в чешских СМИ. Суд признал, что осужденный таким образом выражал, и не впервые, свое отношение к событиям на Украине. Он был осужден по статье уголовного законодательства "о публичном отрицании, одобрении или оправдании геноцида". Его адвокат с вердиктом не согласился и подал апелляцию.

Крживка, как, в частности, проинформировал портал, в 80-е годы ХХ века отбывал тюремное заключение сроком в 2,5 года за публичные насмешки над генсеком КПСС Леонидом Брежневым и властями социалистической Чехословакии.