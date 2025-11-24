Ущерб по делу продюсера "Ласкового мая" Разина составил около 500 млн рублей

Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Материальный ущерб по уголовному делу в отношении продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, составил около 500 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По результатам проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизы установлено, что материальный ущерб составил около 500 млн рублей. Вместе с тем сумма пока неокончательная и может измениться к концу следствия", - рассказал собеседник агентства.

Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Разин объявлен в межгосударственный розыск. В отношении него заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила ТАСС эту информацию. По ее словам, уголовное дело в отношении Разина было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. Вдова поэта признана по уголовному делу потерпевшей стороной.

Разину грозит до десяти лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений.