На Камчатке предупредили о возможных пеплопадах из-за извержения Безымянного

По прогнозам ученых, извержение может произойти в ближайшие дни

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Пеплопады возможны в трех муниципалитетах Камчатки из-за эксплозивного извержения вулкана Безымянный, которое, по прогнозам ученых, может произойти в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), возрастает активность вулкана Безымянный, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. По оценке ученых, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению. При выбросах пепла, в зависимости от направления ветра, возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов", - рассказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в KVERT, выбросы пепла могут произойти в течение суток.

Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, его активность опасна для низколетящих воздушных судов.