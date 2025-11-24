На Камчатке предупредили о возможных пеплопадах из-за извержения Безымянного
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Пеплопады возможны в трех муниципалитетах Камчатки из-за эксплозивного извержения вулкана Безымянный, которое, по прогнозам ученых, может произойти в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), возрастает активность вулкана Безымянный, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. По оценке ученых, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению. При выбросах пепла, в зависимости от направления ветра, возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов", - рассказали в ведомстве.
Как сообщили ТАСС в KVERT, выбросы пепла могут произойти в течение суток.
Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, его активность опасна для низколетящих воздушных судов.