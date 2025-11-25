Военный суд на этой неделе допросит 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Редакция сайта ТАСС
24 ноября, 23:59
обновлено 00:04
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гособвинение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 149 человек, на этой неделе закончит представлять доказательства в суде и приступит к допросу 19 обвиняемых.
Читайте также
Теракт в "Крокус сити холле". Факты
Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.
"На этой неделе гособвинение планирует закончить представление доказательств и перейти к допросу 19 подсудимых", - сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердила в беседе с ТАСС представляющая интересы 127 потерпевших адвокат Людмила Айвар.