Военный суд на этой неделе допросит 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Информацию подтвердила представляющая интересы 127 потерпевших адвокат Людмила Айвар

Сгоревшее здание "Крокус сити холла" © Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гособвинение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 149 человек, на этой неделе закончит представлять доказательства в суде и приступит к допросу 19 обвиняемых.

Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

"На этой неделе гособвинение планирует закончить представление доказательств и перейти к допросу 19 подсудимых", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердила в беседе с ТАСС представляющая интересы 127 потерпевших адвокат Людмила Айвар.