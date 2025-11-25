PYOK: самолет United Airlines завершил рейс с полуоткрытой дверью

Дверь лайнера осталась герметичной, поскольку не была открыта до конца, уточнил портал

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines совершил рейс из Сиэтла до Дэнвера с приоткрытой дверью из-за выскочившей во время полета ручки. Об этом сообщил портал PYOK.

По его информации, во время взлета сотрудник авиаперевозчика услышал хлопок снаружи самолета и после анализа ситуации обнаружил поломку. Дверь лайнера при этом осталась герметичной, поскольку не была открыта до конца.

16 октября самолет той же модели авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за столкновения с метеорологическим зондом.