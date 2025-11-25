Заместителя экс-начальника 9-го диагностического центра МО РФ обвинили в хищении

Ирине Кирсановой назначили меру пресечения в виде домашнего ареста

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации, врачу-психотерапевту, заместителю экс-начальника "9-го лечебно-диагностического центра" (ЛДЦ) МО РФ Ирине Кирсановой. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, новой фигурантке дела избрали домашний арест.

"Возбудить в отношении Кирсановой Ирины Алексеевны уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в документах.

Ранее по этому делу был арестован экс-начальник "9-го ЛДЦ" МО РФ генерал-майор Константин Кувшинов. Для него следствие попросило смягчить меру пресечения на домашний арест.