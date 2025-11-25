Спасатели увеличили группировку для поисков в горах Адыгеи пропавшего туриста

В МЧС планируют расширить поисковую зону

МАЙКОП, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели на седьмой день поисков туриста из Краснодара, пропавшего в горах Адыгеи, увеличили группировку до 21 человека и планируют расширить поисковую зону. Во вторник впервые будут применены беспилотники, сообщил ТАСС начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда имени А.М. Носкова МЧС России - филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Дмитрий Голубев.

"В воскресенье группировка для поисков туриста была увеличена на четыре человека, во вторник мы нарастим ее еще на восемь спасателей. То есть поиски будет вести в общей сложности 21 человек. Кроме наращивания группировки, мы расширяем зону поиска по площади. В местах, где было логично найти туриста, мы его не обнаружили, поэтому расширяемся в стороны. Со вторника впервые будем применять беспилотные летательные аппараты", - сказал Голубев.

Он уточнил, что спасатели дважды применяли авиацию, но поиски с вертолета не дали никаких результатов. Они осложняются скальным рельефом и снежным покровом, который достигает порядка 20 см и сверху уже подтаял. В ночные и утренние часы в районе горы Тыбга держится минусовая температура, камни обледеневают, что затрудняет передвижение спасателей.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель Краснодара отправился в поход вместе с подругой. 17 ноября он решил самостоятельно подняться с Турового балагана в сторону вершины Тыбги (высота 3 064 м). Около суток спутница прождала его в базовом лагере, а днем 18 ноября самостоятельного спустилась в поселок Гузерипль и сообщила о произошедшем сотрудникам заповедника. Позже на слиянии двух хребтов Тыбги спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили трекинговые палки туриста.

Гора Тыбга - это центр Кавказского биосферного заповедника, его "зона покоя". Там много диких зверей - медведей, волков, оленей, туров.