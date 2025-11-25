На Сахалине ищут пропавшего в селе ребенка

Спасатели ведут поиски в Томаринском районе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Поиски девятилетнего мальчика, не вернувшегося домой накануне, ведутся в Томаринском районе Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Как стало известно, днем 24 ноября мальчик девяти лет вышел из дома в селе Пензенское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Вечером 24 ноября в район поиска были направлены спасатели ПСО имени В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве четырех человек (с кинологическим расчетом)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что утром во вторник в район поисков дополнительно направлены девять спасателей и три единицы техники с водолазным оборудованием и лодкой.