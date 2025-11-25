Летевший из Москвы в Улан-Удэ самолет сел в Иркутске из-за неисправности

Пассажиров разместили в гостинице

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту Москва - Улан-Удэ, сел в Иркутске из-за технической неисправности. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, при выполнении рейса SU1454 по маршруту Москва - Улан-Удэ авиакомпании "Аэрофлот" экипаж воздушного судна объявил о технической неисправности и запросил посадку на запасном аэродроме города Иркутска. Воздушное судно благополучно осуществило посадку в 9:16 (04:16 мск). В настоящее время пассажиры размещены в гостинице", - говорится в сообщении.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.