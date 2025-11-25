В Якутии двое детей из соцучреждения находятся в нейрохирургическом отделении

Несовершеннолетних ранее доставили с травмами из республиканского центра содействия семейному воспитанию

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Двое детей, доставленные из соцучреждения с травмами в Якутске, получают лечение в нейрохирургическом отделении педиатрического центра Республиканской больницы №1. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.

В соцсетях распространяется информация, что троих годовалых детей якобы сбросил с кровати другой ребенок с умственным расстройством.

"24 ноября 2025 года вечером в педиатрический центр РБ №1 - НЦМ по скорой медицинской помощи были доставлены дети из социального учреждения. По состоянию на 25 ноября 2025 года двое детей в настоящее время получают специализированное лечение в нейрохирургическом отделении педиатрического центра РБ №1. Один ребенок в удовлетворительном состоянии, проконсультирован специалистами, рекомендованы амбулаторное наблюдение и лечение", - говорится в сообщении.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, отметили в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, дети были доставлены в медучреждение из республиканского центра содействия семейному воспитанию в Якутске. "Обстоятельства получения травм детьми устанавливаются, - сообщили журналистам в прокуратуре. - В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пребывания детей в специализированном учреждении, действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц и другим вопросам".