LA Times: в США большая волна унесла троих человек с пляжа Биг-Сур

По информации газеты, две женщины выбрались на берег самостоятельно, мужчина пропал без вести

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Шестиметровая волна унесла двух женщин и одного мужчину в океан с пляжа Биг-Сур в Калифорнии. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

"Приливные волны могут неожиданно захлестывать пляж значительно дальше, чем обычно, в том числе сквозь скалы и причалы", - заявили в метеорологической службе США.

По информации Los Angeles Times, женщины выбрались на берег самостоятельно, после чего их отвезли в больницу. Мужчина пропал без вести. Представитель парка, на территории которого находится пляж, заявил, что вертолет береговой охраны замечал в океане объект, похожий на тело, но вскоре потерял его из виду.