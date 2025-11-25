Суд в Благовещенске отказался вернуть квартиру пенсионерке после обмана мошенников

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд отказал пенсионерке в возврате квартиры, которую она продала под влиянием мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил квартиру за новой владелицей, несмотря на доводы обманутой мошенниками пенсионерки. Суд отказал истцу в возврате жилья и признал новую владелицу добросовестным приобретателем", - говорится в сообщении.

Иск подавала 65-летняя жительница Благовещенска. Летом 2024 года она стала жертвой мошенников, которые под видом сотрудников ФСБ убедили пенсионерку, что на нее заведены уголовные дела. Под их влиянием женщина за несколько дней оформила кредиты на сумму около 1,3 млн рублей, которые перевела мошенникам, а затем по их указанию продала свою квартиру мужчине по цене, как указано истцом, ниже среднерыночной стоимости. Полученные от продажи деньги истец также перечислила на счета мошенников.

Спустя два месяца, в сентябре 2024 года, мужчина перепродал свою квартиру другой покупательнице. В суде истец требовала признать обе сделки недействительными, вернуть ей жилье, а новую хозяйку квартиры признать недобросовестным приобретателем. Пенсионерка утверждала, что действовала под влиянием существенного заблуждения, навязанного мошенниками.

Однако суд принял решение оставить квартиру новой владелице, удовлетворив ее встречный иск о признании добросовестным приобретателем. Таким образом, несмотря на признание истца потерпевшей по уголовному делу, гражданский суд не нашел оснований для изъятия квартиры у ее нынешней владелицы.