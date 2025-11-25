Росгвардия хочет взыскать с генерала Варенцова 306 млн руб. за нанесенный ущерб

Еще 110 тыс. обвиняемый возместил добровольно

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Росгвардия выдвинула гражданский иск к бывшему руководителю департамента цифрового развития и защиты информации ведомства генерал-майору Михаилу Варенцову на сумму 306 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный материальный ущерб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Росгвардия в рамках процесса заявила гражданский иск на 350 млн, при этом с Варенцова ее представители требуют взыскать 306 млн рублей, а также солидарно взыскать с него и второго фигуранта его дела Чепкасова 49,2 млн рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, Варенцов добровольно возместил 110 тыс. рублей.

По данным следствия, в 2019-2020 годах Росгвардия заключила с Научно-исследовательским институтом "Восход" три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и экс-начальника ФГКУ "Главный центр информационных технологий Росгвардии" полковника Николая Чепкасова.

В 2021-2023 годах обвиняемые, превысив свои должностные полномочия, организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям государственных контрактов. В результате преступления условия контрактов выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб в размере более 350 млн рублей.

Оба фигуранта дела обвиняются по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем крупный ущерб. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя судом на имущество обвиняемых наложен арест.