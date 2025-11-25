Резервный самолет "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Иркутск

Причиной неисправности самолета, летевшего в Улан-Удэ, стало срабатывание индикации работы одной из систем, сообщили в пресс-службе авиакомпании

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Резервный самолет из Москвы отправлен в Иркутск для пассажиров авиакомпании "Аэрофлот", чье воздушное судно, летевшее по маршруту Москва - Улан-Удэ, село на запасной аэродром в Иркутске из-за технической неисправности. Причиной неисправности стало срабатывание индикации работы одной из систем самолета, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".

"Командир воздушного судна рейса SU1454 Москва - Улан-Удэ за 25 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Иркутска по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Посадка выполнена штатно в 09:16 по местному времени (04:16 мск). Для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется для дополнительной технической проверки воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета", - говорится в сообщении. Планируемое время вылета из Иркутска в Улан-Удэ - после 12:00 по московскому времени.

По предварительным данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, при выполнении рейса по маршруту Москва - Улан-Удэ авиакомпании "Аэрофлот" экипаж самолета объявил о технической неисправности и запросил посадку на запасном аэродроме Иркутска. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.