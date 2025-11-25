Гособвинение просит взыскать с Кана свыше 4,2 млрд рублей за контрабанду краба

Предпринимателя обвиняют в контрабанде на 2,6 млрд рублей и уклонении от налогов

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения просит взыскать свыше 4,2 млрд рублей с бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу взыскать в доход государства с Кана денежные средства в размере 4 млрд 260 млн 935 тыс. 921 рубля, являющиеся эквивалентом дохода от продажи живого краба", - сказал представитель гособвинения в ходе прений.

Суд отклонил ходатайство защиты бизнесмена о прекращении дела. Защита уверяла, что предприниматель умер. 10 ноября адвокат Кана уже заявлял ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с якобы смертью бизнесмена. На судебном заседании также было представлено письмо сестры Кана Ан Сун Дя, которая не возражала против прекращения дела. Однако обвинение просило отложить рассмотрение этого ходатайства в связи с противоречиями в документах и необходимостью получения мнения иных близких родственников подсудимого. Прокуратура потребовала 24 года лишения свободы для бизнесмена.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии по другому уголовному делу - за убийство по найму. Суд постановил исчислять срок наказания Кана со дня фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи представителям РФ. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь.

Ранее защита Кана заявила о смерти предпринимателя в феврале 2023 года. Представитель Генпрокуратуры во время заседания назвал тезис защиты о смерти Кана инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения данного события. Решением суда бизнесмену была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.