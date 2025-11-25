В Хабаровске в фуре с рыбой нашли партию черной икры

Вес партии составил 77 кг

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Хабаровске обнаружили партию черной икры в фуре, груженной рыбой. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"154 пластиковых контейнера с икрой рыб семейства осетровых общим весом 77 кг изъяли из незаконного оборота мои коллеги из УМВД России по Хабаровскому краю. По подозрению в совершении преступления задержан житель Ханты-Мансийска", - говорится в сообщении.

Мужчина работает водителем большегрузного автомобиля и более 10 лет перевозит товары с острова Сахалин в западные регионы России.

Сотрудники полиции задержали его в Краснофлотском районе Хабаровска. Во время проверки выяснилось, что фура загружена мороженой кетой, но среди мешков с рыбой был обнаружен нелегальный груз - пластиковые контейнеры с черной икрой. Биоресурсы направлены на экспертизу.

Подозреваемый пояснил, что приобрел икру у неизвестного за 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Фигуранта отпустили под обязательство о явке, фуру поместили на специализированную стоянку.