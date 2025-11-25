За поджог релейных шкафов на ж/д путях осудили четверых жителей Хакасии

Их отправили в колонию на срок от шести до семи лет

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил четверых жителей Хакасии в возрасте 16, 17 и 18 лет к срокам заключения от шести до семи лет за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы двум несовершеннолетним с отбыванием в воспитательной колонии сроком шесть и семь лет, двум другим - в исправительной колонии общего режима сроком шесть лет каждому", - говорится в сообщении.

В зависимости от степени участия и роли подростки 16 и 17 лет, а также два 18-летних жителя региона признаны виновными в совершении террористического акта и в содействии террористической деятельности. Суд установил, что в мае 2024 года они за денежное вознаграждение подожгли два релейных шкафа на железнодорожных путях общего пользования между станциями Аскиз и Чартыковский Красноярской железной дороги. Сумма ущерба превысила 55 тыс. рублей.

Также двое осужденных пытались поджечь на территории одного из предприятий железнодорожного транспорта тепловоз стоимостью более 40 млн рублей. Их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.