Экс-замглавы Нефтеюганска и троих соучастников обвиняют в мошенничестве

Муниципальному образованию был причинен ущерб в размере более 13 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы города Нефтеюганска, одного из крупнейших в Ханты-Мансийском автономном округе, Алексей Бондаренко и трое его соучастников обвиняются в мошенничестве с муниципальным земельным участком с ущербом для бюджета на сумму более 13 млн рублей. Дело передано в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Нефтеюганска и еще троих соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый совместно с тремя местными предпринимателями решил незаконно приобрести право на муниципальный земельный участок, где изначально планировалось возведение здания художественной галереи "Югория". В 2022 году фигуранты дела возвели здесь торговый объект. При этом обвиняемый, сначала занимая должность директора местного департамента градостроительства и земельных отношений администрации, а затем заместителя главы города, подписал разрешение на ввод построенного здания в эксплуатацию.

Кроме того, вопреки требованиям закона, им был заключен договор купли-продажи, земля была продана без проведения конкурентных процедур и по заниженной цене. Соучастники сдавали помещения построенного здания в аренду коммерческим организациям, извлекая из этого прибыль. Как уточнили ТАСС в СУ СКР по Югре, по версии следствия, в результате преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 13 млн рублей. "В ходе расследования уголовного дела на земельный участок и имущество обвиняемых, общей стоимостью более 20 млн рублей, наложен арест", - отметили в СУ СКР по Югре.