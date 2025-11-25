В Киеве произошли взрывы

На большей части территории страны продолжают звучать сирены

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве, сообщил украинский телеканал "Эспресо".

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Позднее украинский телеканал ICTV также сообщил о взрывах в Киеве. Кроме того, стало известно о взрывах в Одессе.

Позднее предупреждение об угрозе с воздуха было снято в части районов Западной и Восточной Украины. На большей части территории страны продолжают звучать сирены.

Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в Киеве.

В новость внесены изменения (08:46 мск) - добавлена информация о взрывах, обновлены данные о регионах, в которых действует воздушная тревога.