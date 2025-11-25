В Киеве произошли взрывы
Редакция сайта ТАСС
05:12
обновлено 05:48
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве, сообщил украинский телеканал "Эспресо".
На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Позднее украинский телеканал ICTV также сообщил о взрывах в Киеве. Кроме того, стало известно о взрывах в Одессе.
Позднее предупреждение об угрозе с воздуха было снято в части районов Западной и Восточной Украины. На большей части территории страны продолжают звучать сирены.
Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в Киеве.
В новость внесены изменения (08:46 мск) - добавлена информация о взрывах, обновлены данные о регионах, в которых действует воздушная тревога.