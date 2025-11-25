Экс-главу округа Свердловской области приговорили к колонии по делу о взятках

Речь идет о Константине Трофимове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Артемовский городской суд Свердловской области вынес обвинительный приговор бывшему главе Артемовского городского округа Константину Трофимову по делу о взятках. Подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.

"Артемовский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главе Артемовского городского округа Константину Трофимову по громкому коррупционному делу. Бывший чиновник признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере три млн рублей", - сказано в сообщении.

Также суд на девять лет лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Кроме того, суд конфисковал в доход государства денежные средства в сумме 3,9 млн рублей и водонагреватель, полученные осужденным в качестве взяток.

Как установил суд, находясь на посту мэра и одновременно возглавляя администрацию городского округа, Трофимов систематически получал денежные средства и иные блага от подчиненных ему директоров муниципальных предприятий. Во второй половине 2022 года Трофимов получил от директора МУП "ЗОК им. П. Морозова" два крупных денежных взноса. Общая сумма составила 3,9 млн рублей. За эти деньги он обещал предпринимательнице общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, осенью того же года мэр принял от директора МУП "УК Наш дом Артемовский" взятку в виде водонагревателя стоимостью почти 21 тыс. рублей и услугу по его установке за 2000 рублей. В ходе судебного процесса Трофимов вину не признал, настаивал на невиновности. Однако суд счел доказательства обвинения убедительными.

Как сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области, следователи допросили ряд свидетелей, провели очные ставки, обыски, проверку показаний на месте, проанализировали финансовую и иную документацию. "Оперативное сопровождение следственных мероприятий по данному резонансному уголовному делу осуществляли сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.