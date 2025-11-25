Жителя Омска приговорили к колонии за распространение фейков о ВС РФ

Во время задержания фигурант пытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к трем годам двум месяцам колонии строгого режима жителя Омска, который распространял фейки о вооруженных силах РФ, а во время задержания пытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей. Также суд лишил его права в течение 2 лет 10 месяцев заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием сети Интернет, групп и чатов в социальных сетях, конфисковав в доход государства сумму взятки и дорогостоящий телефон, используемый при совершении преступления", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что 39-летний житель Омска признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ, даче взятки и в приготовлении к даче взятки. Суд установил, что 6 октября 2023 года осужденный разместил в созданной им группе в одном из мессенджеров заведомо ложную информацию о деятельности ВС РФ. Во время задержания он дважды пытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов, чтобы избежать уголовной ответственности. Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по 33-й ракетной армии.