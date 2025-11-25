В Индонезии произошло восемь новых извержений вулкана Семеру

Пепел достиг высоты 4 676 м над уровнем моря

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Восемь новых извержений вулкана Семеру произошло в Восточной Яве в центральной части Индонезии. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По его данным, пепел достиг высоты 1 тыс. метров над кратером, или 4 676 м над уровнем моря. Отмечается, что пепел с большой интенсивностью распространяется в северном направлении. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвал местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 8 км.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.