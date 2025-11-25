В Сумской области начались аварийные отключения света

Накануне там произошло несколько взрывов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аварийные отключения света начались в Сумской области на севере Украины, где накануне произошло несколько взрывов. Об этом сообщили в местной энергетической компании.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-4 очередей <...>. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Вечером 24 ноября в Сумах прогремело несколько взрывов, после чего в части города пропал свет, возникли перебои с водоснабжением.