The Kathmandu Post: в Непале дикий слон растоптал женщину

Погибшей было 45 лет, передает газета со ссылкой на полицейских

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноября. /ТАСС/. 45-летняя жительница Непала Дхана Биста погибла после нападения дикого слона из национального парка Шуклапханта на ее дом в муниципалитете Бхимдатта. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на полицейских.

По их данным, животное проломило стену дома и растоптало женщину, когда та попыталась спастись бегством. Остальным членам семьи удалось убежать от разъяренного слона, сообщил заместитель суперинтенданта полиции Сагар Бохара.

Эти животные являются самыми крупными наземными млекопитающими планеты. Азиатские слоны обитают в Бангладеш, Бутане, Вьетнаме, Индии, Индонезии (Калимантан, Суматра), Камбодже, Китае, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Непале, Таиланде и Шри-Ланке. Азиатские слоны с 1996 года занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как "находящиеся в опасном состоянии".

Как сообщалось ранее, только в Шри-Ланке за девять месяцев 2025 года 113 человек погибли в результате столкновения со слонами. В Индии их жертвами ежегодно становятся не менее 500 человек. В числе причин нападения животных на людей эксперты называют "деградацию среды обитания, истощение естественной кормовой базы, увеличение популяции диких животных" вследствие мер по их защите.