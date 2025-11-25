В Афганистане при ударе Пакистана по дому погибли девять детей

Кабул рассматривает нападения как нарушение соглашения о прекращении огня

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 25 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек, включая девять детей, погибли в результате удара пакистанских военных по дому в приграничной провинции Хост на востоке Афганистана. Об этом сообщил представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.

"Ночью около 12:00 (22:30 мск 24 ноября - прим. ТАСС) в районе Горбуз провинции Хост <…> пакистанские оккупационные силы разбомбили дом местного жителя Валиата Хана, сына Кази Мира. В результате погибли девять детей (пять мальчиков и четыре девочки), а также одна женщина, дом был разрушен", - написал Муджахид в X, опубликовав фотографии нескольких погибших.

Представитель правительства Афганистана добавил, что Пакистан также атаковал восточные провинции Кунар и Пактика. В результате этих ударов ранения получили не менее четырех гражданских. Как заявил катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный афганский чиновник, Кабул рассматривает эти нападения как нарушение соглашения о прекращении огня, достигнутого ранее в ходе переговоров в Стамбуле.

18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. 6 ноября в Стамбуле начался третий раунд консультаций по урегулированию кризиса. Вечером того же дня Муджахид заявил, что пакистанская армия обстреляла афганскую территорию. Власти Пакистана отвергли обвинения в нарушении режима прекращения огня, заявив, что пакистанские военные открыли ответный огонь. Переговорный процесс был приостановлен из-за разногласий сторон.