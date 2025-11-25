В Кузбассе за получение взятки задержали сотрудника Ростехнадзора

Сумма взятки составила 335 тыс. рублей

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель начальника одного из межрегиональных отделов сибирского управления Ростехнадзора получил взятку в размере 335 тыс. рублей от директора коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, занимая указанную должность в период с ноября 2024-го по ноябрь 2025 года, фигурант получил от директора коммерческой организации, осуществляющей лицензионную деятельность по проведению экспертиз промышленной безопасности, взятку на общую сумму свыше 330 тысяч рублей. Деньги были переданы за способствование в выдаче лицензии на проведение экспертиз, непривлечение к ответственности за нарушения, допущенные при их проведении, а также за общее покровительство. Последнее, по данным следствия, выразилось в содействии заключению договоров на оказание услуг с поднадзорными металлургическими предприятиями", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Кемеровской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии в момент получения взятки. В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В его жилище и по месту работы проведены обыски, в ходе которых изъяты 100 тыс. рублей, предметы и документы, имеющие значение для следствия. Суд отправил мужчину под стражу. Действиям взяткодателя также будет дана надлежащая правовая оценка, добавили в управлении.