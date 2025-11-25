Задержанный за подготовку теракта в храме в Калининграде признался в содеянном

У подростка обнаружили и изъяли средства террора и телефон, используемый для переписки с куратором с Украины

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подросток, задержанный по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области по заданию украинских кураторов, признался в содеянном. Об этом он сказал на видео, предоставленном в ЦОС ФСБ.

"Хотел поджечь церковь", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что делает, во время задержания.

Подросток был задержан 22 ноября вблизи храма. У него обнаружены и изъяты средства террора и телефон, используемый для переписки с куратором с Украины. Подросток в мессенджере Telegram вступил в переписку с вербовщиком запрещенной в РФ террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины, он сообщил ему о своей готовности совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима. Действуя по указанию куратора, несовершеннолетний провел разведку, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Он хотел использовать их для теракта.