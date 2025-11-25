В Рязанской области в ДТП погибли два человека

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Сасовском районе Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Во вторник в 04:50 на 400-м км автодороги М-5 "Урал" в Сасовском районе Рязанской области столкнулись Kia Rio под управлением 29-летнего водителя и грузовой автомобиль "Камаз" под управлением 41-летнего мужчины.

"В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.