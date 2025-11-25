В Киеве спустя три часа отменили воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
06:51
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Ранее предупреждение об угрозе с воздуха было введено на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе. В столице тревога действовала три часа.
Сейчас сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.