В Киеве спустя три часа отменили воздушную тревогу

Сейчас сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Ранее предупреждение об угрозе с воздуха было введено на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве и Одессе. В столице тревога действовала три часа.

