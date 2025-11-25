В Полтавской области начались аварийные отключения света

Там ввели графики аварийных отключений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аварийные отключения света начались в Полтавской области в центральной части Украины. Об этом сообщили в местной энергетической компании.

"В области введены графики аварийных отключений", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании "Полтаваоблэнерго".

Накануне национальная компания "Укрэнерго" предупреждала о введении 25 ноября графиков почасовых отключений для всех регионов страны из-за массовых повреждений генерирующей и распределяющей инфраструктуры. Однако утром от местных областных энергокомпаний стали поступать сообщения о применении аварийных отключений.