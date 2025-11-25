В Австралии без света из-за шторма остались более 77 тыс. жителей

В штате Квинсленд зафиксировали свыше 525 тыс. ударов молний

Редакция сайта ТАСС

Последствия шторма в Австралии © ТАСС/ Reuters

СИДНЕЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 77 тыс. жителей штата Квинсленд на северо-востоке Австралии остались без электричества из-за мощного шторма, сопровождавшегося шквалистым ветром и градом. Об этом сообщила местная электросетевая компания Energex.

По ее информации, доступ к электричеству уже был обеспечен 19 тыс. клиентов, оставшихся без света в результате непогоды. Представитель компании Джастин Комбер сообщил вещательной корпорация ABC, что в штате были зафиксированы более 525 тыс. ударов молний.

Телеканал отмечает, что в некоторых местах порывы ветра достигали 28 м/с. Градины диаметром до 10 см повредили автомобили, кровлю зданий и солнечные панели. Повреждено более 600 тыс. линий электропередачи.

В свою очередь австралийское бюро метеорологии предупредило об аномальной жаре в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны. Температура там может превысить 40 градусов.